Путин расширил условия льготной ипотеки на Дальний Восток и Арктику
09 декабря 2025 в 13:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министерство финансов расширило параметры льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Инициатива выполнена по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
