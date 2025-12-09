Верховный суд России исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы
Верховный суд РФ вывел практику Страсбургского суда из правового поля
Верховный суд России официально вывел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из правового поля страны. Соответствующее постановление позволяет российским судам не учитывать решения и правовые позиции ЕСПЧ при рассмотрении дел.
«Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №21», — гласит документ, принятый 9 декабря. Сообщение передает INTERFAX.RU. Этим решением упразднено признание обязательной юрисдикции ЕСПЧ по вопросам толкования Конвенции о правах человека.
Данный шаг завершает процесс дистанцирования российской судебной системы от страсбургских механизмов, инициированный после принятия поправок в Конституцию РФ. Теперь судам в качестве ориентиров предписано руководствоваться иными международными договорами России, такими как Международный пакт о гражданских и политических правах.
