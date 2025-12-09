Логотип РИА URA.RU
Верховный суд России исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы

09 декабря 2025 в 13:19
Верховный суд РФ вывел практику Страсбургского суда из правового поля

Фото: Илья Московец © URA.RU

Верховный суд России официально вывел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из правового поля страны. Соответствующее постановление позволяет российским судам не учитывать решения и правовые позиции ЕСПЧ при рассмотрении дел.

«Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №21», — гласит документ, принятый 9 декабря. Сообщение передает INTERFAX.RU. Этим решением упразднено признание обязательной юрисдикции ЕСПЧ по вопросам толкования Конвенции о правах человека.

Данный шаг завершает процесс дистанцирования российской судебной системы от страсбургских механизмов, инициированный после принятия поправок в Конституцию РФ. Теперь судам в качестве ориентиров предписано руководствоваться иными международными договорами России, такими как Международный пакт о гражданских и политических правах.

