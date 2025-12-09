Магнитная буря и 11 вспышек на Солнце: что ждать метеозависимым 10 декабря 2025

На Солнце зафиксировали несколько вспышек Фото: Александр Елизаров © URA.RUк

10 декабря 2025 года ученые прогнозируют ослабление влияния магнитной бури. Уровень магнитосферы снизится уже к вечеру. Однако многочисленные вспышки на Солнце, обнаруженные 9 декабря, могут негативно повлиять на ситуацию. О том, какой будет космическая погода 10 декабря и как снизить влияние магнитных бурь на организм, — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 10 декабря 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 10 декабря геомагнитная обстановка станет более спокойной, чем накануне. Однако магнитные бури не прекратят своего действия. Уровень магнитосферы по Кр-индексу будет меняться от 3,5 до 5,5 балла.

Наивысшей отметки уровень достигнет в 06:00 по московскому времени. «Красный» уровень геомагнитной активности продлится до 12:00. В этот период у метеозависимых людей могут появиться головная боль, головокружение, ноющая боль в суставах, повышение артериального давления.

С 12:00 до 18:00 уровень магнитосферы по Кр-индексу снизится с 4,5 до 4 баллов. Это «оранжевый» уровень геомагнитной активности. У метеозависимых людей могут появиться ощущение усталости и повышенная раздражительность. С 18:00 и до полуночи уровень магнитосферы по Кр-индексу достигнет 3 баллов. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не оказывает влияния на здоровье людей.

Вероятность возникновения магнитных бурь достигнет 70%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 25%. Ожидается, что индекс Ap окажется на отметке 33, а индекс F10.7 составит 185. Эти показатели значительно ниже данных 9 декабря, что говорит о снижении действия магнитной бури.

Вспышки на Солнце

Ученые зафиксировали несколько вспышек на Солнце Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Начало декабря 2025 года прошло в относительно спокойной обстановке на Солнце. Ситуация изменилась 8 декабря, когда ученые зафиксировали 10 вспышек класса C и выше. 9 декабря, уже с утра, на Солнце произошли 11 вспышек класса С и М. Это небольшие и средние вспышки, которые могут привести к возникновению магнитных бурь на Земле. Они зафиксированы в период с 00:06 по 10:47 по московскому времени.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Их интенсивность оценивается по планетарному индексу Kp, значение которого варьируется от 0 (полное отсутствие возмущений) до 9 (чрезвычайно мощная буря).

Начиная с пятого уровня по шкале Kp, геомагнитные возмущения начинают ощутимо сказываться на самочувствии людей: могут возникать головные боли, колебания артериального давления, усиливаться утомляемость и появляться сонливость. При достижении максимального, девятого уровня возрастает риск сбоев и отключений в работе энергосистем, а также возможны нарушения радиосвязи и телевизионного вещания.

Чем опасны магнитные бури — мнение врача

В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова рассказала, что магнитные бури негативно влияют на людей с ослабленным здоровьем. В это время возможно развитие сосудистых спазмов, колебаний артериального давления и приступов головокружения. Одновременно фиксируется уменьшение выработки мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы.

Дефицит мелатонина может приводить к нарушениям сна, формированию невротических состояний и усилению стрессовых реакций. Помимо этого, на фоне геомагнитных колебаний возрастает риск замедления кровотока в капиллярах и образования тромбов.

Кому легче переносить магнитные бури

Врач отметила, что воздействие магнитных бурь, как правило, не ощущают представители молодого и среднего возраста, ведущие активный образ жизни. По ее словам, их вегетативная нервная система отличается устойчивостью и способностью оперативно адаптироваться к изменениям внешних условий.

Марина Орлова пояснила, что легче всего переносят такие периоды люди, которые не интересуются прогнозами магнитной активности. По ее словам, в подобных ситуациях значимую роль играет эффект ноцебо, когда ожидание ухудшения самочувствия само по себе способствует его ухудшению.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

В периоды повышенной солнечной активности и магнитных бурь специалист рекомендует избегать интенсивных физических нагрузок. Предпочтение следует отдавать спокойным прогулкам на свежем воздухе и более размеренному образу жизни.

Марина Орлова отмечает, что в такие дни лучше избегать стрессов и стараться не допускать конфликтных ситуаций. Кроме того, она напоминает о необходимости поддерживать достаточный питьевой режим — не менее 1,5 литра воды в сутки, что способствует снижению вязкости крови.