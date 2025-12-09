Пермский мясокомбинат, победивший в споре из-за бренда колбасы, получил новый иск

Исковое заявление поступило в арбитражный суд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крупнейший российский производитель мясных продуктов ПАО «Группа Черкизово» через суд требует с пермского мясокомбината «Кунгурский» более миллиона рублей. Истец утверждает, что такая сумма им ранее была потрачена при рассмотрении с ответчиком спора в Роспатенте о правах на бренд колбасы.

«Арбитражный суд Пермского края ознакомившись с заявлением публичного акционерного общества „Группа Черкизово“ к ООО „Мясокомбинат „Кунгурский“ о взыскании расходов при рассмотрении спора в Роспатенте, установил следующее. Заявление принять к производству, возбудить производство по делу. Сумма исковых требований — 1,39 млн рублей. Заседание по делу назначить на 15 декабря 2025 года“, — сообщается в определении суда. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Ранее ПАО «Группа Черкизово» проиграло судебные тяжбы с мясокомбинатом из Кунгура, которые тянулись с июня 2023 года. Российский производитель мясной продукции требовал взыскать с пермского предприятия 141 млн рублей за использование товарного знака «Южная». Под этим брендом «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием мясокомбинат в Кунгуре производил и продавал мясную грудинку.

Продолжение после рекламы