Свердловская прокуратура инициировала новые льготы для героев

Ветераны получат новые льготы
В Свердловской области ветераны, защищавшие границы России, и их дети получат такие же льготы, как участники специальной военной операции. Соответствующие законы по инициативе прокуратуры были единогласно приняты депутатами законодательного собрания 9 декабря. Это решение затрагивает две ключевые категории поддержки — земельные участки для героев и образовательные гарантии для детей военнослужащих.
На федеральном уровне военнослужащие, привлекавшиеся к охране границы, уже были приравнены к участникам СВО, но в свердловском законодательстве для них по-прежнему не действовал ряд важных региональных льгот. Прокуратура, выявив это неравенство, выступила с законодательной инициативой.
Теперь военнослужащие, награжденные за подвиги в боях (включая Героев России), смогут претендовать на социальную выплату для покупки земли. Другое важное изменение касается семей: дети погибших или участвовавших в боях защитников границы получили право на полное государственное обеспечение во время учебы в колледжах и техникумах, а также на бесплатное горячее питание в школах. Ранее эти меры действовали только для детей участников СВО. Законы, принятые в трёх чтениях, направлены на подпись губернатору Денису Паслеру и вступят в силу после официального опубликования.
