Служба внешней разведки России (СВР) обвинила руководство Украины и его западных партнеров в создании очередной коррупционной схемы, связанной с поставками артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков», — говорится в сообщении. Механизм организован в рамках «чешской снарядной инициативы». Главным звеном схемы названа польская компания PHU LECHMAR. Именно через эту фирму планируется оформление поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ по значительно завышенным ценам.

PHU LECHMAR якобы должна закупать боеприпасы в ряде стран Восточной Европы и Глобального Юга по цене до одной тысячи долларов за единицу. После этого снаряды будут переоформляться и передаваться Украине уже как «польская продукция» стоимостью около пяти тысяч долларов за штуку. В заявлении СВР утверждается, что финансирование поставок ляжет на плечи ряда западных стран. В списке названы Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия, а также «другие западные государства».

Разведка утверждает, что PHU LECHMAR уже «попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам». Услугами фирмы неоднократно пользовались лица, «аффилированные с бывшим руководителем Офиса президента Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича — Зеленского».