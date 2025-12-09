Логотип РИА URA.RU
В СВР вскрыли подлый трюк Киева по воровству европейских денег

09 декабря 2025 в 13:16
Фото: © URA.RU

Согласно поступающей в СВР России информации, Киев совместно с аффилированными с ним влиятельными европейскими чиновниками и бизнесменами с сомнительной репутацией разработал очередную схему хищения средств западных налогоплательщиков. Речь идет о поставках артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках так называемой «чешской снарядной инициативы» по существенно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR.

