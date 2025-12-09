Логотип РИА URA.RU
В главной больнице Лабытнанги ввели ограничения из-за гриппа

09 декабря 2025 в 13:26
Ограничения в ЦРБ Лабытнанги будут действовать до особого распоряжения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центральной больнице Лабытнанги (ЯНАО) введены ограничения по гриппу. Всех посетителей обязали соблюдать масочный режим, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, сообщили в администрации города.

«Посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении, посетителями запрещено до особого распоряжения. Данное ограничение введено с целью защиты здоровья пациентов», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что ограничения были введены в больнице газовой столицы Ямала. Масочный режим также был введен в ямальском СПИД-Центре.

