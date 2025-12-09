В главной больнице Лабытнанги ввели ограничения из-за гриппа
Ограничения в ЦРБ Лабытнанги будут действовать до особого распоряжения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В центральной больнице Лабытнанги (ЯНАО) введены ограничения по гриппу. Всех посетителей обязали соблюдать масочный режим, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, сообщили в администрации города.
«Посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении, посетителями запрещено до особого распоряжения. Данное ограничение введено с целью защиты здоровья пациентов», — отметили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что ограничения были введены в больнице газовой столицы Ямала. Масочный режим также был введен в ямальском СПИД-Центре.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!