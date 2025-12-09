Убитым в Тюмени перекупщиком авто оказался житель ЯНАО

Убитый во время сделки по продаже автомобиля Kia Optima мужчина переехал в Тюмень из Ноябрьска (ЯНАО). Информация об этом указана на официальной странице погибшего в соцсети «ВКонтакте». Поздним вечером 4 декабря 33-летний перекупщик машин вышел из дома, чтобы показать иномарку потенциальным покупателям, и пропал. Спустя несколько часов его тело было обнаружено в сгоревшем ВАЗ 2110 на территории Тюменского района.

Ранее URA.RU писало о том, что 4 декабря двое бывших уголовников убили мужчину, а его авто вывезли в Екатеринбург. Они приехали к тюменцу поздним вечером, чтобы посмотреть автомобиль Kia Optima, который тот выставил на продажу за 2 млн рублей. Позже тело владельца иномарки нашли в сгоревшей машине ВАЗ 2110, на которой приехали «покупатели». Подозреваемые были задержаны, они будут находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года.