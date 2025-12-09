Логотип РИА URA.RU
Сертификат на WB, шуруповерт и чайник: что просят дети у тюменских Дедов Морозов. Фото

В Тюмени сделать подарок детям-инвалидам можно через «Елку желаний» в ТЦ
09 декабря 2025 в 13:51
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В торговых центрах Тюмени установили «Елки желаний», с которых горожане могут снять открытки и исполнить новогодние мечты детей-инвалидов. В списке — сертификат в маркетплейс, поход в аквапарк, бытовая техника, шуруповерт и прочее. Деревья размещены в ТЦ «Гудвин», «Галерея Вояж» и «Кристалл». 

«Дорогой друг! Артем — инвалид-колясочник. Он выбрал себе подарок на Wildberries. Порадуй его — подари сертификат», — гласит надпись на одной из открыток.

Елки желаний с просьбами детей-инвалидов установили в торговых центрах «Гудвин», «Галерея Вояж» и «Кристалл». Организатор — центр детей-инвалидов и сирот «Творчество».

Среди просьб, которые юные тюменцы адресовали новогодним благотворителям, встречаются и весьма необычные. К примеру, один ребенок попросил шуруповерт, чтобы самому все ремонтировать. Другой — чайник премиального бренда Bork.

Также дети хотели бы получить поход в аквапарк, скалку для глины, сумочку с ушками, очки Polaroid, сертификат в магазин бытовой техники, абонемент на занятия вокалом и аппарат для маникюра и педикюра. Больше желаний можно найти на самих елках. А подарки принимают волонтеры в самих ТЦ или же в офисе «Творчества».

Ранее URA.RU писало, как тюменцы могут подать заявки в рамках федеральной акции «Елка желаний». Сделать запрос на подарок необходимо до 20 декабря на сайте проекта.

Кому-то нужен сертификат на WB

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

