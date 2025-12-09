Сертификат на WB, шуруповерт и чайник: что просят дети у тюменских Дедов Морозов. Фото
С каждым днем на елках все меньше открыток
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В торговых центрах Тюмени установили «Елки желаний», с которых горожане могут снять открытки и исполнить новогодние мечты детей-инвалидов. В списке — сертификат в маркетплейс, поход в аквапарк, бытовая техника, шуруповерт и прочее. Деревья размещены в ТЦ «Гудвин», «Галерея Вояж» и «Кристалл».
«Дорогой друг! Артем — инвалид-колясочник. Он выбрал себе подарок на Wildberries. Порадуй его — подари сертификат», — гласит надпись на одной из открыток.
Елки желаний с просьбами детей-инвалидов установили в торговых центрах «Гудвин», «Галерея Вояж» и «Кристалл». Организатор — центр детей-инвалидов и сирот «Творчество».
Среди просьб, которые юные тюменцы адресовали новогодним благотворителям, встречаются и весьма необычные. К примеру, один ребенок попросил шуруповерт, чтобы самому все ремонтировать. Другой — чайник премиального бренда Bork.
Также дети хотели бы получить поход в аквапарк, скалку для глины, сумочку с ушками, очки Polaroid, сертификат в магазин бытовой техники, абонемент на занятия вокалом и аппарат для маникюра и педикюра. Больше желаний можно найти на самих елках. А подарки принимают волонтеры в самих ТЦ или же в офисе «Творчества».
Ранее URA.RU писало, как тюменцы могут подать заявки в рамках федеральной акции «Елка желаний». Сделать запрос на подарок необходимо до 20 декабря на сайте проекта.
Кому-то нужен сертификат на WB
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!