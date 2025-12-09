Свердловские депутаты приняли бюджет с огромными тратами на социалку

70% бюджета будет направлено на социальную сферу Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Свердловской области окончательно утвердили главный финансовый документ региона на ближайшие три года. Расходы бюджета в 2026 рекордно высоки и превысят доходы на 32 миллиарда рублей, при этом большая доля средств — около 70% — будет направлена на социальную сферу. Об этом на итоговом заседании 9 декабря заявила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Считаю областной бюджет на 2026 год и плановый период сбалансированным. Социальная направленность бюджета сохранилась, порядка 70% составили социальные расходы. Все социальные направления получили серьезное финансирование, что позволит эффективно решать системные задачи, связанные с газификацией, дорожным строительством, возведением детских садов и школ», — заявила Бабушкина.