Свердловские депутаты приняли бюджет с огромными тратами на социалку
70% бюджета будет направлено на социальную сферу
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутаты законодательного собрания Свердловской области окончательно утвердили главный финансовый документ региона на ближайшие три года. Расходы бюджета в 2026 рекордно высоки и превысят доходы на 32 миллиарда рублей, при этом большая доля средств — около 70% — будет направлена на социальную сферу. Об этом на итоговом заседании 9 декабря заявила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.
«Считаю областной бюджет на 2026 год и плановый период сбалансированным. Социальная направленность бюджета сохранилась, порядка 70% составили социальные расходы. Все социальные направления получили серьезное финансирование, что позволит эффективно решать системные задачи, связанные с газификацией, дорожным строительством, возведением детских садов и школ», — заявила Бабушкина.
По сравнению с первым чтением общий объем расходов был увеличен на 2,7 миллиарда рублей за счет федеральных трансфертов. В итоге расходная часть на 2026 год достигла 539 миллиардов рублей при доходной в 507 миллиардов. Крупнейшими статьями расходов стали образование (158,9 млрд рублей) и социальная политика (129,7 млрд рублей). Значительные суммы выделены на здравоохранение (55,8 млрд), дорожное хозяйство (40 млрд), спорт (8,9 млрд) и культуру (6 млрд). Отдельно заложено 1,9 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. Бабушкина отметила, что вопросы, не вошедшие в текущие параметры, могут быть профинансированы дополнительно при поступлении сверхплановых доходов.
