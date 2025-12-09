Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

В экопарке Кургана планируется строительство базы отдыха

09 декабря 2025 в 13:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В экопарке Кургана выделена земля под строительство базы отдыха

В экопарке Кургана выделена земля под строительство базы отдыха

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана ищут инвесторов, которые вложатся в строительство базы отдыха в экопарке микрорайона Рябково. Пож реализацию проекта выделен участок почти на 17 тысяч квадратных метров по улице Лесопарковой. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Строительство базы отдыха в экопарке „Рябковский“. Для реализации инвестиционного проекта предлагается земельный участок по улице Лесопарковой площадью 16 883 квадратных метра», — говорится в презентации мэрии.

Инвесторы могут приобрести участок в аренду без торгов с последующим выкупом. Также есть вариант участия в аукционе на право собственности земли или аренды. С момента заключения договора застройщику необходимо будет возвести объект в течение 60 месяцев.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в планируется строительство терм на территории ЦПКиО. Под этот проект выделена земля на месте бывшего «Дино-парка». Также в Кургане ищут инвесторов, которые построят ТРЦ с аквапарком. Под эти цели выделено несколько участков в разных частях города. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал