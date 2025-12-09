В экопарке Кургана планируется строительство базы отдыха
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Власти Кургана ищут инвесторов, которые вложатся в строительство базы отдыха в экопарке микрорайона Рябково. Пож реализацию проекта выделен участок почти на 17 тысяч квадратных метров по улице Лесопарковой. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Строительство базы отдыха в экопарке „Рябковский“. Для реализации инвестиционного проекта предлагается земельный участок по улице Лесопарковой площадью 16 883 квадратных метра», — говорится в презентации мэрии.
Инвесторы могут приобрести участок в аренду без торгов с последующим выкупом. Также есть вариант участия в аукционе на право собственности земли или аренды. С момента заключения договора застройщику необходимо будет возвести объект в течение 60 месяцев.
Ранее URA.RU писало, что в планируется строительство терм на территории ЦПКиО. Под этот проект выделена земля на месте бывшего «Дино-парка». Также в Кургане ищут инвесторов, которые построят ТРЦ с аквапарком. Под эти цели выделено несколько участков в разных частях города.
