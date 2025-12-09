Shot: школьница из России попала на обложки эротических немецких книг
Школьница выиграла бесплатную фотосессию у местного фотографа
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Девушка из России обнаружила свои детские фотографии на обложках эротических книг, рекламных материалах и билбордах по всему миру. Это произошло спустя много лет после бесплатной фотосессии популярного фотографа.
«15-летняя девочка из России попала на обложки немецких эротических книг», — пишет telegram-канал SHOT. Сейчас девушке 25 лет. История началась в 2015 году. Тогда школьница выиграла бесплатную фотосессию у местного «фотографа-звезды». Съемка прошла в студии, без гонораров, без письменных соглашений и без участия родителей. Спустя примерно три года после съемки, знакомые девушки прислали ей фотографию обложки турецкой книги. На ней девушка узнала себя: то же самое фото, сделанное в 15 лет в московской студии.
Россиянка сделала поиск по изображению через интернет-сервисы и обнаружила десятки совпадений. Оказалось, что ее портрет разошелся по миру как стандартная стоковая иллюстрация. Фотография оказалась доступна на фотостоках, в рекламных макетах, на различных сайтах, в том числе в каталогах международных онлайн-магазинов. Самым шокирующим открытием для семьи стали обложки двенадцати немецких эротических изданий. Также девушка обнаружила свое фото на гигантском билборде в Москве. Семья обратилась за помощью к юристам. Они уже выиграли один из судов в России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Иннокентий Щупальцев09 декабря 2025 14:12Где фото?