Shot: школьница из России попала на обложки эротических немецких книг

Школьница выиграла бесплатную фотосессию у местного фотографа Фото: Размик Закарян © URA.RU

Девушка из России обнаружила свои детские фотографии на обложках эротических книг, рекламных материалах и билбордах по всему миру. Это произошло спустя много лет после бесплатной фотосессии популярного фотографа.

«15-летняя девочка из России попала на обложки немецких эротических книг», — пишет telegram-канал SHOT. Сейчас девушке 25 лет. История началась в 2015 году. Тогда школьница выиграла бесплатную фотосессию у местного «фотографа-звезды». Съемка прошла в студии, без гонораров, без письменных соглашений и без участия родителей. Спустя примерно три года после съемки, знакомые девушки прислали ей фотографию обложки турецкой книги. На ней девушка узнала себя: то же самое фото, сделанное в 15 лет в московской студии.