Долину поймали на расхождении позиций по Полине Лурье
Долина обвинила Полину Лурье в игнорировании явных признаков проблем со сделкой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В рамках иска об оспаривании сделки Лариса Долина заявляет, что покупательница Полина Лурье проигнорировала явные признаки проблем. Певица утверждает, что та не проявила должной осторожности, что является ключевым аргументом для признания договора недействительным.
«[Покупательница] не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — говорится в исковом заявлении Долиной. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале певица Лариса Долина заявила, что покупательница квартиры Полина Лурье не виновата в том, что её обманули мошенники, и поэтому приняла единственное справедливое решение — вернуть Лурье деньги за квартиру в полном объеме. Долина рассказала, что стала жертвой сложной схемы: злоумышленники, используя нейросеть для подделки голоса её знакомого, представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили её в угрозе её счетам и под сильным давлением заставили перевести средства на «безопасные счета», что в итоге привело к продаже квартиры.
- Старожил09 декабря 2025 14:23Долина-Кудельман в двух вузах преподавала, на всех съездах в первых рядах.. Кому тогда доверять в стране?