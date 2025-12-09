Долину поймали на расхождении позиций по Полине Лурье

В рамках иска об оспаривании сделки Лариса Долина заявляет, что покупательница Полина Лурье проигнорировала явные признаки проблем. Певица утверждает, что та не проявила должной осторожности, что является ключевым аргументом для признания договора недействительным.

Ранее в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале певица Лариса Долина заявила, что покупательница квартиры Полина Лурье не виновата в том, что её обманули мошенники, и поэтому приняла единственное справедливое решение — вернуть Лурье деньги за квартиру в полном объеме. Долина рассказала, что стала жертвой сложной схемы: злоумышленники, используя нейросеть для подделки голоса её знакомого, представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили её в угрозе её счетам и под сильным давлением заставили перевести средства на «безопасные счета», что в итоге привело к продаже квартиры.