Пермский оборонный завод, который недавно посетил Путин, объявил конкурс к своему юбилею
В 2026 году Мотовилихинским заводам исполнится 290 лет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пермское ПАО «Мотовилихинские заводы», которое в сентябре 2025 года посетил президент РФ Владимир Путин, объявили конкурс логотипов и слоганов к 290-летию предприятия, празднование которого пройдет в 2026 году. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Задачи к юбилею завода: разработать визуальное решение (логотип) и придумать текстовый слоган. Логотип и слоган должен отражать многолетнюю историю предприятия, подчеркивать вклад работников разных поколений, а также соединять прошлое, настоящее и будущее завода», — сообщается в посте.
Рабочие завода лично выразили благодарность за помощь в выводе из банкротства президенту России Владимиру Путину во время его рабочего визита в Пермь. Они также пригласили его на 290-летний юбилей завода.
В 2023 году «Мотовилиха» вышла из процедуры банкротства благодаря усилиям «Ростеха» и руководства Пермского края. Сейчас завод — единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Многие образцы военной техники, выпущенные в Перми, приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира.
