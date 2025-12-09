Пермский оборонный завод, который недавно посетил Путин, объявил конкурс к своему юбилею

В 2026 году Мотовилихинским заводам исполнится 290 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское ПАО «Мотовилихинские заводы», которое в сентябре 2025 года посетил президент РФ Владимир Путин, объявили конкурс логотипов и слоганов к 290-летию предприятия, празднование которого пройдет в 2026 году. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Задачи к юбилею завода: разработать визуальное решение (логотип) и придумать текстовый слоган. Логотип и слоган должен отражать многолетнюю историю предприятия, подчеркивать вклад работников разных поколений, а также соединять прошлое, настоящее и будущее завода», — сообщается в посте.

Рабочие завода лично выразили благодарность за помощь в выводе из банкротства президенту России Владимиру Путину во время его рабочего визита в Пермь. Они также пригласили его на 290-летний юбилей завода.

