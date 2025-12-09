Copernicus: 2025 год станет одним из самых жарких за всю историю
Средняя температура поверхности Земли в ноябре составила 14,02 °C
С высокой вероятностью 2025 год станет вторым или третьим самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом предупреждает Европейская служба мониторинга Земли Copernicus.
По оценкам службы, он может приблизиться по температурным показателям к 2023 году, который уже вошел в число рекордно теплых лет. Ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым ноябрем за всю историю инструментальных наблюдений. Его опережают только ноябри 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности Земли в ноябре 2025 года составила 14,02 °C. Это на 0,65 °C выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год.
Эксперты Copernicus прямо связывают наблюдаемые тенденции с антропогенным (вызванным деятельностью человека) изменением климата. Одно из ключевых следствий — учащение и усиление экстремальных погодных явлений. Например, в ноябре в Юго-Восточной Азии прошли мощные тропические циклоны, которые привели к масштабным наводнениям и человеческим жертвам.
