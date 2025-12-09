Copernicus: 2025 год станет одним из самых жарких за всю историю

По оценкам службы, он может приблизиться по температурным показателям к 2023 году, который уже вошел в число рекордно теплых лет. Ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым ноябрем за всю историю инструментальных наблюдений. Его опережают только ноябри 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности Земли в ноябре 2025 года составила 14,02 °C. Это на 0,65 °C выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год.