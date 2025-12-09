Чувашия введет режим ЧС после атаки беспилотников на Чебоксары
В ночь на 9 декабря ВСУ с применением беспилотников нанесли удар по Чебоксарам
В Чувашии введут режим ЧС регионального уровня после атаки БПЛА на Чебоксары. Об этом заявил премьер-министр региона Сергей Артамонов.
«На постоянной связи находимся с Главой региона Олегом Николаевым. По его решению будем вводить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», — написал Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, такое решение необходимо для мобилизации всех доступных ресурсов, оперативной помощи населению и ликвидации последствий удара.
В ночь на 9 декабря ВСУ с применением беспилотников нанесли удар по Чебоксарам в Чувашии. В результате атаки пострадали мирные жители, а также были повреждены несколько жилых домов. Ранены девять человек, среди них — один ребенок. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности населения. В городе введены ограничения движения транспорта.
