Общество

Генерал Игорь Кириллов появился на почтовой марке

09 декабря 2025 в 13:53
В России выпустили серию марок с Героями РФ - участниками спецоперации

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России выпустили серию из десяти памятных почтовых марок, посвященных Героям Российской Федерации — участникам специальной военной операции. Инициатором выпуска выступила партия «Единая Россия» в рамках своего проекта «Историческая память».

«Судьба каждого, кто изображен на сегодняшних марках, — это истории мужества, чести, самопожертвования. Очень важно, чтобы память об этих людях продолжала жить и для нас, и для будущих поколений», — отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Его слова передает ТАСС.

Церемония гашения марок состоялась 9 декабря, в День Героев Отечества, одновременно на двух площадках — в Музее Победы в Москве и в Доме Советов в Курске. Помимо генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на миниатюрах изображены еще девять военнослужащих, удостоенных звания Героя России посмертно.

