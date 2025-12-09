Генерал Игорь Кириллов появился на почтовой марке

В России выпустили серию марок с Героями РФ - участниками спецоперации Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России выпустили серию из десяти памятных почтовых марок, посвященных Героям Российской Федерации — участникам специальной военной операции. Инициатором выпуска выступила партия «Единая Россия» в рамках своего проекта «Историческая память».

«Судьба каждого, кто изображен на сегодняшних марках, — это истории мужества, чести, самопожертвования. Очень важно, чтобы память об этих людях продолжала жить и для нас, и для будущих поколений», — отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Его слова передает ТАСС.