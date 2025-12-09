«Начал петь еще до рождения»: тюменский школьник покорил Безрукова на шоу «Синяя птица»

Юный певец выступил на федеральном канале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Юный тюменский вокалист 12-летний Прохор Кох, выступивший в 12 сезоне на шоу «Синяя птица», начал проявлять музыкальные способности еще до рождения, а сейчас совмещает съемки, учебу и участие в конкурсах. Об этом URA.RU рассказала его мама, Мария, которая сопровождает сына на всех этапах подготовки.

По ее словам, интерес к музыке появился, когда она ждала ребенка и неожиданно для себя пошла в вокальную студию. «Прохор дал знать о своих музыкальных способностях еще до своего рождения, потому что, когда я его еще ожидала, примерно во втором триместре, у меня возникло такое четкое желание пойти и заниматься вокалом. Я инженер, я никак не связана профессионально с музыкой», — объяснила Мария корреспонденту URA.RU. Она добавила, что уже в первый год жизни сын начал напевать мелодии из мультиков, фильмов и рекламы, а позже стало ясно, что ему нужны профессиональные педагоги.

К съемкам «Синей птицы» Прохор готовился в сжатые сроки. На момент приглашения семья находилась в Санкт-Петербурге, где мальчик проходил обучение в школе Елены Образцовой по программе для юных вокалистов. После возвращения в Тюмень начались интенсивные репетиции с педагогом по вокалу Натальей Семешко и концертмейстерами. Параллельно шла подготовка к новогоднему театральному спектаклю, что, по словам мамы, сильно увеличило нагрузку.

Продолжение после рекламы

Для выступления на шоу выбрали произведение из привычного репертуара — песню «Дружба, нас веди». Ее Прохор исполнял на конкурсах академического вокала, в том числе после того, как летом стал лауреатом конкурса Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. Главной сложностью, рассказывает мама мальчика, стало не исполнение, а смена формата: академическому вокалисту пришлось перестроиться под телевизионные требования и советскую манеру исполнения.

Перед выходом на сцену школьник, ученик православной гимназии, традиционно молится и крестится — так он справляется с волнением. Мама старается сохранять спокойствие, чтобы не «разбалансировать» эмоциональное состояние сына, хотя признается, что самым трудным для нее стало отпустить ребенка за кулисы без сопровождения. Она считает, что этот опыт важен для его дальнейшей самостоятельности и стрессоустойчивости.

По словам собеседницы агентства, высокие оценки Сергея Безрукова и Евгения Миронова стали для семьи подтверждением правильного пути. При этом, подчеркивает она, Прохор остается открытым и простым в общении, а дома продолжается обычный режим: занятия в детской школе искусств Тюменского института культуры, поездки на мастер-классы в Санкт-Петербург и Москву и участие в профессиональных конкурсах по академическому вокалу.е самое

Эфир с мальчиком из Тюмени вышел 7 декабря. Талант Прохора отметили актеры Сергей Безруков и Евгений Миронов.