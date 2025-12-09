Блогер-священник раскритиковал мэра Екатеринбурга из-за несуществующего запрета

Павел Островский высказался о «запрете» украшений на Новый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер-священник Павел Островский раскритиковал главу Екатеринбурга Алексея Орлова из-за несуществующего запрета на новогоднее украшение подъездов. Свое заявление священнослужитель сделал в telegram-канале, где также выразил возмущение из-за плаката с изображением креста, который победил на городском конкурсе материалов, направленных против экстремизма.

«Плакаты-листовки в Екатеринбурге, крест в терроризм записали. Ну-ну. При этом мэр отказывается украшать к Новому году подъезды домов, так как это „харам“ — вызовет гнев приезжих мусульман», — написал священник.

Сведения Островского о данном запрете, Орлов опроверг еще 5 декабря. Мэр, комментируя появившиеся в СМИ публикации, пояснил, что собственникам квартир лишь напомнили о соблюдении федерального законодательства при облагораживании подъездов. «Создавать праздничное настроение можно и нужно, ни о каком запрете речи не идет. Но это нужно сделать с соблюдением несложных правил, принятых не федеральном уровне», — писал Орлов в telegram-канале.

