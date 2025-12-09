Логотип РИА URA.RU
Общество

Блогер-священник раскритиковал мэра Екатеринбурга из-за несуществующего запрета

09 декабря 2025 в 14:13
Павел Островский высказался о "запрете" украшать подъезды к Новому году

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер-священник Павел Островский раскритиковал главу Екатеринбурга Алексея Орлова из-за несуществующего запрета на новогоднее украшение подъездов. Свое заявление священнослужитель сделал в telegram-канале, где также выразил возмущение из-за плаката с изображением креста, который победил на городском конкурсе материалов, направленных против экстремизма.

«Плакаты-листовки в Екатеринбурге, крест в терроризм записали. Ну-ну. При этом мэр отказывается украшать к Новому году подъезды домов, так как это „харам“ — вызовет гнев приезжих мусульман», — написал священник.

Сведения Островского о данном запрете, Орлов опроверг еще 5 декабря. Мэр, комментируя появившиеся в СМИ публикации, пояснил, что собственникам квартир лишь напомнили о соблюдении федерального законодательства при облагораживании подъездов. «Создавать праздничное настроение можно и нужно, ни о каком запрете речи не идет. Но это нужно сделать с соблюдением несложных правил, принятых не федеральном уровне», — писал Орлов в telegram-канале.

На прошлой неделе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что в числе плакатов-победителей оказалась работа с изображением креста. Выставка была организована на одной из станций метро. Митрополит получил много жалоб от верующих из-за этого плаката. Он отметил, что в ситуации смогли разобраться. «Сожалею, что ни на одном из конкурсных этапов прошедшая в финал работа никого не смутила. Никто не распознал такую опасную подмену», — говорил митрополит.

