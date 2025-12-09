Пермские власти выиграли важный суд по Кунгурской ледяной пещере

Спор властей с компанией, которая управляла Кунгурской пещерой, продолжается Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры проиграл еще один суд пермским властям. На этот раз компания «Сталагмит-Экскурс» не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения ею природоохранного законодательства. Об этом сообщается в telegram-канале юрлица.

«ООО „Сталагмит-Экскурс“ не смог оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Более того, сегодня [9 декабря] суд не удовлетворил требования юрлица к министру природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу», — сказано в посте, который размещен в мессенджере. В ООО «Сталагмит-Экскурс» указывают, что компания добивалась признания недействительными представленные Белановичем в Совете Федерации РФ «факты халатного отношения к природному объекту» со стороны оператора.

Судебные тяжбы оператора природной достопримечательности и краевых властей длятся с весны 2025 года. Они начались из-за того, что Роснедра лишили ООО «Сталагмит-Экскеурс» лицензии на экскурсионную деятельность. Поводом послужило нарушение, которое выявило минпророды края, проводившее проверку природоохранного законодательства.

В ведомстве выяснили, что компания «Сталагмит» в 2018 году пробурила в пещере скважину для геологического изучения недр. Но работы проводились без проведения экспертизы и проектной документации.