Пермские власти выиграли важный суд по Кунгурской ледяной пещере
Спор властей с компанией, которая управляла Кунгурской пещерой, продолжается
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры проиграл еще один суд пермским властям. На этот раз компания «Сталагмит-Экскурс» не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения ею природоохранного законодательства. Об этом сообщается в telegram-канале юрлица.
«ООО „Сталагмит-Экскурс“ не смог оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Более того, сегодня [9 декабря] суд не удовлетворил требования юрлица к министру природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу», — сказано в посте, который размещен в мессенджере. В ООО «Сталагмит-Экскурс» указывают, что компания добивалась признания недействительными представленные Белановичем в Совете Федерации РФ «факты халатного отношения к природному объекту» со стороны оператора.
Судебные тяжбы оператора природной достопримечательности и краевых властей длятся с весны 2025 года. Они начались из-за того, что Роснедра лишили ООО «Сталагмит-Экскеурс» лицензии на экскурсионную деятельность. Поводом послужило нарушение, которое выявило минпророды края, проводившее проверку природоохранного законодательства.
В ведомстве выяснили, что компания «Сталагмит» в 2018 году пробурила в пещере скважину для геологического изучения недр. Но работы проводились без проведения экспертизы и проектной документации.
Сейчас экс-оператор Кунгурской пещеры оспаривает решение Роснедр об отзыве лицензии. Ранее компания заявила ходатайство, в котором попросила запретить Роснедрам любые действия по оформлению новой лицензии на экскурсионную деятельность. Планировалось, что ее получит краевая Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Следующее судебное заседание назначено на 23 декабря.
