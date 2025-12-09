Кто такой святитель Николай и как его праздник отмечают в мире

Святитель Николай является одним из самых почитаемых в христианстве Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

День святителя Николая — один из самых любимых зимних праздников в христианском мире. Его отмечают десятки стран, и почти везде этот день связан с чудесами, подарками и древними обрядами. От ряженых шествий Микулаша в Чехии до сурового Крампуса в Альпах, от рыбацких угощений Болгарии до ярких процессий Италии — культ Николая Чудотворца удивительным образом соединил религию, народные традиции и европейский фольклор. Подробнее — в материале URA.RU.

Как появился праздник и почему его отмечают по-разному

День святителя Николая в православной традиции приходится на 6 (19) декабря, в зависимости от того, используется юлианский или григорианский календарь. Праздник посвящен памяти святого Николая Мирликийского, одного из самых почитаемых святых. Его фигура настолько прочно вошла в мировую культуру, что в разных странах стала прообразом новогодних дарителей — Деда Мороза и Санта-Клауса.

Во многих европейских странах ночь накануне праздника называют «ночью чудес»: дети ставят у кровати ботинки и носки в ожидании сладостей и маленьких сюрпризов. В некоторых регионах отдельно отмечают и майский праздник — день перенесения мощей святого, известный как Никола Вешний.

Николай Чудотворец

На Руси праздник Николая Чудотворца считался началом Святок Фото: Илья Московец © URA.RU

На Руси Николаев день считался началом святочного периода: молодежь готовилась к посиделкам, изготавливала маски и костюмы для народных представлений. По мнению этнографов, совмещение Николина дня со Святками в новгородских землях объясняется распространением культа Николая Чудотворца. Эта традиция вобрала в себя черты древнего дохристианского божества, а также объединила образы нескольких святых и Иисуса Христа.

Крампус и Никольдан

Чехия и Словакия. Здесь по улицам ходит Микулаш — святой Николай с белой бородой в епископском облачении. С ним путешествуют ангел и черт, которые вместе обходят дома в ночь с 5 на 6 декабря. Ангел хвалит за хорошее поведение, а черт символически «наказывает» непослушных детей.

Альпийский регион. Самым ярким персонажем здесь остается Крампус — рогатое чудовище, которое выступает антиподом святого. По легендам, он сопровождает Николая, пугает капризных детей, а в старых версиях — даже крадет их в свой мрачный замок. Его изображения распространены в Австрии, Баварии, Словении, Венгрии, Италии и Хорватии.

Балканы. Албанцы отмечают два праздника святого Николая — зимний и майский. В канун торжества они зажигают свечи, готовят баранину и приветствуют друг друга благословениями. В Греции святитель почитается как покровитель моряков и военных, а его день связан с чередой зимних предвестников холодов — святыми Варварой, Саввой и Анной.

У сербов Николай — главный семейный покровитель. Праздник Никольдан неизменно приходится на период поста, поэтому стол состоит из блюд без мяса и молочных продуктов. В Болгарии 6 декабря отмечают Никулден: семьи собирают гостей за рыбником из карпа и обрядовыми хлебами.

Синтерклаас и Черные Питы

В Бельгии и Нидерландах популярен персонаж по имени Синтерклаас Фото: Eric Bro/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

В Нидерландах и Бельгии кульминация праздника — вечер 5 декабря. Дети заранее ставят ботинки у камина и оставляют угощение для лошади святого. Утром они находят маленькие подарки и сладости. На улице появляются Синтерклаас и его помощники — Черные Питы, хотя вокруг их образа в последние годы разгораются дискуссии о политкорректности. Несмотря на споры, традиция остается одной из самых любимых.

Святой Николай

В Италии Николай — покровитель города Бари, и местные празднества проходят в мае, когда мощи святого вывозят к морю на лодке. Однако 6 декабря здесь тоже сохраняются особые обычаи: девушки, желающие удачного замужества, приходят к мессе и обходят колонну семь раз.