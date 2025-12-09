В Челябинской области избран последний из 27 глав муниципалитетов

Николай Плохих сохранил пост главы Брединского муниципального округа на пять лет Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»

Действующий глава Николай Плохих будет руководить Брединским муниципальным округом Челябинской области еще пять лет. Такое решение приняли сегодня муниципальные депутаты.

«На прошедших в местном собрании депутатов выборах главы 11 голосов из 15 получил действующий руководитель муниципалитета Николай Плохих. Ветеран СВО, муниципальный депутат Алексей Агеев получил четыре голоса, начальник отдела аграрной политики Денис Николаев — ни одного», — сообщили URA.RU в собрании.

Муниципалитет преподносил сюрпризы на протяжении уже нескольких избирательных циклов. В 2020 году на выборах главы тогда еще Брединского района голоса депутатов разделились поровну. На первом голосовании депутаты отдали по семь голосов Николаю Плохих и его главному оппоненту — председателю ревизионной комиссии района Ирине Хоружевой. После перерыва депутаты переголосовали, отдав Плохих восемь голосов, а Хоружевой — шесть. В итоге главой района был избран поддерживаемый областными властями Плохих.

