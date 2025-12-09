Логотип РИА URA.RU
Володин обратился к Героям СВО в особенный день

Володин открыл сессию Парламентского Собрания и поздравил героев СВО
09 декабря 2025 в 14:15
Володин провел в Москве заседание 69-й сессии Парламентского Собрания

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл в Москве 69-ю сессию Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В своей вступительной речи он поздравил героев Отечества, отметив вклад участников СВО.

«Давайте мы поздравим всех героев Отечества. В первую очередь это те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, ценой своей жизни делает все для того, чтобы наши страны жили мирно, в безопасности», — заявил председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, открывая заседание. Его слова передает официальный сайт «Государственной Думы».

На заседании присутствуют парламентские делегации от стран-наблюдателей. Делегацию Народного Собрания — Парламента Абхазии возглавляет спикер Лаша Ашуба, а Парламент Южной Осетии представляет его председатель Алан Маргиев.

