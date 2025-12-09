Володин обратился к Героям СВО в особенный день
Володин провел в Москве заседание 69-й сессии Парламентского Собрания
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл в Москве 69-ю сессию Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В своей вступительной речи он поздравил героев Отечества, отметив вклад участников СВО.
«Давайте мы поздравим всех героев Отечества. В первую очередь это те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, ценой своей жизни делает все для того, чтобы наши страны жили мирно, в безопасности», — заявил председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, открывая заседание. Его слова передает официальный сайт «Государственной Думы».
На заседании присутствуют парламентские делегации от стран-наблюдателей. Делегацию Народного Собрания — Парламента Абхазии возглавляет спикер Лаша Ашуба, а Парламент Южной Осетии представляет его председатель Алан Маргиев.
