Володин обратился к Героям СВО в особенный день

Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл в Москве 69-ю сессию Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В своей вступительной речи он поздравил героев Отечества, отметив вклад участников СВО.

«Давайте мы поздравим всех героев Отечества. В первую очередь это те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, ценой своей жизни делает все для того, чтобы наши страны жили мирно, в безопасности», — заявил председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, открывая заседание. Его слова передает официальный сайт «Государственной Думы».