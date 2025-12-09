Турагент рассказала, как пермякам сэкономить сотни тысяч на новогоднем отдыхе у моря
Пермяки могут встретить Новый год на море
Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU
У жителей Перми есть возможность сэкономить до 120 тысяч рублей на двоих на отдыхе во Вьетнаме на Новый год. Путевки стоят дешевле, если вылетать 22 или 23 декабря, а 1-2 января вернуться домой. Об этом рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» в своем telegram-канале.
«Из Перми на Новый год во Вьетнам запланирован один рейс 30 декабря. Стоимость путевки на 11 ночей и 1 ночь в дороге в средний трехзвездочный отель — 261,4 тысячи рублей на двоих. Если этот же отель рассмотреть с вылетом из Екатеринбурга 22-23 декабря, то стоимость тура снижается до 144-156 тысяч рублей. При этом Новый год вы также встретите на море», — рассказала Алина Балыбердина.
Уточняется, что в стоимость путевок входят проживание на курорте Нячанг на 10-11 ночей, завтраки, туристическая страховка и трансфер из аэропорта в отель и обратно. По словам турагента, туры из Екатеринбурга стоят дешевле, так как оттуда летает больше рейсов, чем из Перми.
