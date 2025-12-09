KT: Таиланд атаковал Камбоджу с помощью F-16

В результате ударов были повреждены несколько зданий Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Таиланд нанес авиационный удар по центральной части города Самраонг в камбоджийской провинции Оддармеантьей, задействовав истребители F‑16. Об этом сообщили СМИ Камбоджи.

«В 10:30 утра 9 декабря 2025 года тайские военные использовали истребители F16 для сброса бомб в центр города Самронг, провинция Оддар Меанчей», — пишет Khmer Times. По данным издания, в результате были повреждены несколько зданий. О пострадавших информации нет.