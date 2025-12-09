KT: Таиланд атаковал Камбоджу с помощью F-16
В результате ударов были повреждены несколько зданий
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Таиланд нанес авиационный удар по центральной части города Самраонг в камбоджийской провинции Оддармеантьей, задействовав истребители F‑16. Об этом сообщили СМИ Камбоджи.
«В 10:30 утра 9 декабря 2025 года тайские военные использовали истребители F16 для сброса бомб в центр города Самронг, провинция Оддар Меанчей», — пишет Khmer Times. По данным издания, в результате были повреждены несколько зданий. О пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и двое получили ранения. Армия Таиланда уже объявляла об эвакуации жителей приграничных районов четырех провинций из ‑за риска столкновений с Камбоджей после перестрелки в спорном пограничном районе провинции Сисакет, где применялись в том числе безоткатные орудия.
