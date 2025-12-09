Илью Яшина* заочно приговорили к сроку за отсутствие плашки иноагента

Основой для дела стали публикации Яшина* без указания на его статус иноагента Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Суд в Тушино заочно приговорил оппозиционного политика Илью Яшина (признан иноагентом в России) к одному году и десяти месяцам колонии. Причиной стало нарушение порядка деятельности лица, внесенного в реестр иноагентов.

«Суд Москвы заочно приговорил к одному году десяти месяцам колонии Илью Яшина за нарушение порядка деятельности иноагента», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Основой для уголовного дела стали публикации Яшина в соцсетях без указания на его статус иноагента. В течение полугода — с сентября 2024 года по март 2025 года — он размещал материалы без обязательной маркировки.

В 2022 году политик публично выступил против проведения СВО на Украине, регулярно комментируя происходящее в видеороликах на YouTube. К маю в отношении него были возбуждены четыре административных дела о дискредитации российской армии, по трем из которых суд назначил штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей. В июне того же года Яшина задержали и арестовали на 15 суток. Накануне истечения срока административного ареста в его отношении возбудили уже уголовное дело — о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

В июле 2022 года политика внесли в реестр иностранных агентов, а в декабре того же года суд приговорил его к 8,5 года лишения свободы в колонии. После отбытия части срока в исправительном учреждении в Смоленской области бывший депутат был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США. Сразу после обмена Яшин заявил о намерении вернуться в Россию и подчеркнул, что при появлении такой возможности в будущем он непременно постарался бы ею воспользоваться. Спустя четыре месяца после освобождения его вновь объявили в розыск — на этот раз по делу об уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на него в связи со статусом иноагента.



