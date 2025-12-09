Кто такой экс-глава челябинского Фонда капремонта Тихоненко, в деле которого вскрылись новые факты коррупции

Против Тихоненко возбуждены дополнительные уголовные дела по двум статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле бывшего директора «Регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко выявлены новые эпизоды коррупции. К уголовному делу о превышении полномочий и коррупции при замене лифтов добавились дела о взятках за выполнение капремонта в домах без конкурса. Что известно о Тихоненко, его карьере и уголовных делах — в материале URA.RU.

700 тысяч от бизнесмена

В деле Тихоненко выявлены дополнительные коррупционные эпизоды, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону. Речь идет о получении более 700 тысяч рублей от бизнесмена за заключение договоров на выполнение капремонтов многоквартирных домов без проведения конкурсных процедур, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Против Тихоненко возбуждены дополнительные уголовные дела по части третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), и пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

До работы в Фонде Тихоненко работал в коммерческих фирмах. Подниматься ему пришлось с самого нуля. С 2005 по 2007 годы он работал обработчиком птицы и менеджером в ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Далее ушел на работу в администрацию Сосновского района.

В 2012 году Тихоненко вошел в состав учредителей УК «АККТиВ», которая находилась в Саргазах. А через два года был трудоустроен в Фонд капремонта Челябинской области. Должность гендиректора Тихоненко занял в сентябре 2021 года. Должность он получил пройдя конкурсные процедуры. Годовые обороты Фонда составляют несколько миллиардов рублей.

Почти четыре года, пока Тихоненко управлял Фондом, он не привлекал к себе внимания. Пока 20 марта его не задержали сотрудники УФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий. Во время задержания ему предъявили обвинение в проведении ненужного аукциона на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37 в 2024 году. Тихоненко знал, что работы по данному адресу были проведены годом ранее.

Подрядчиком выступила компания «Паритет», гендиректором которой является Александр Богатко. Начальная цена контракт составила 6 млн 341 тысяч 498 рублей. Годом ранее — в июле 2023 года — Фонд уже проводил ремонт в нескольких многоквартирных домах, в том числе на улице Сони Кривой, 37. Победителем конкурса тогда была признана ООО «Паритет», предложившая за свои услуги 7 млн 338 тысяч 663 рублей за ремонт в одном доме. И работы на объекте тогда были выполнены.

После в деле всплыла коррупционная составляющая. В 2018 году, будучи начальником центрального отдела в Фонде, Тихоненко получил не менее 740 тысяч рублей за внесение изменений в документы на аукцион по замене лифтов. Это позволило выиграть и заключить договоры конкретному подрядчику.

Шадрин и Бархатов

На следующий день после задержания Тихоненко в Ростове-на-Дону были арестованы на два месяца экс-начальник отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрей Шадрин и бывший депутат областного парламента Илья Бархатов. По версии следствия, через организованную преступную схему фигуранты совместно с Фондом заключили контракты на сумму более 100 млн рублей.