Свердловского медбрата, обвиненного по новой статье, вновь отдали под суд
Парня обвиняют в намеренном поиске экстремистских материалов, он вину отрицает
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Административный протокол в отношении 20-летнего медбрата из Каменска-Уральского, которого первым в РФ обвинили по новой статье о поиске экстремистских материалов, вновь направили в суд. Об этом URA.RU сообщил его защитник — юрист Сергей Барсуков.
«Сегодня с подзащитным прибыли в полицию, где в нашем присутствии были внесены изменения в протокол. После ознакомления и подписания нам вручили повестки в суд на завтра», — заявил Сергей Барсуков.
Об административном деле медика стало известно 6 ноября. Мужчину задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ за намеренный поиск запрещенного и экстремистского контента. По мнению обвинения, мужчина якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Это дело по такой статье стало первым в РФ.
Сам медик вину отрицает. По словам Сергея Барсукова, его доверитель случайно наткнулся на нежелательный контент. 6 ноября суд вернул протокол в полицию, поскольку он был составлен с процессуальными нарушениями. После этого в Сети появились фото, предположительно, телефона медика, на которых показана история браузера. Анонимные источники СМИ уверяют, что парень часто гуглил запрещенный контент. Барсуков эти сведения опроверг.
