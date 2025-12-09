Свердловского медбрата, обвиненного по новой статье, вновь отдали под суд

Парня обвиняют в намеренном поиске экстремистских материалов, он вину отрицает Фото: Анна Майорова © URA.RU

Административный протокол в отношении 20-летнего медбрата из Каменска-Уральского, которого первым в РФ обвинили по новой статье о поиске экстремистских материалов, вновь направили в суд. Об этом URA.RU сообщил его защитник — юрист Сергей Барсуков.

«Сегодня с подзащитным прибыли в полицию, где в нашем присутствии были внесены изменения в протокол. После ознакомления и подписания нам вручили повестки в суд на завтра», — заявил Сергей Барсуков.

Об административном деле медика стало известно 6 ноября. Мужчину задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ за намеренный поиск запрещенного и экстремистского контента. По мнению обвинения, мужчина якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Это дело по такой статье стало первым в РФ.

