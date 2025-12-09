Проблемы в работе ТВ в Шадринске ожидаются 11 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телевидения. Это связано с плановыми работами. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«В Шадринске 11 декабря с 11:00-12:30 (по местному времени — прим.ред.) возможны кратковременные перерывы вещания пакета программ РТРС-2 общей продолжительностью не более пяти минут. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы», — написано на сайте.

Ранее РТРС уже предупреждала о кратковременных перерывах телерадиовещания в Кургане и районах области с 17 по 23 ноября из ‑за плановых работ на станциях. Аналогичные профилактические отключения в ноябре проходили и в других регионах, включая Белоярский, Нижневартовский и Октябрьский районы ХМАО.

