Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Шадринцы останутся без бесплатного телевидения. Скрин

09 декабря 2025 в 14:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проблемы в работе ТВ в Шадринске ожидаются 11 декабря

Проблемы в работе ТВ в Шадринске ожидаются 11 декабря

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телевидения. Это связано с плановыми работами. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«В Шадринске 11 декабря с 11:00-12:30 (по местному времени — прим.ред.) возможны кратковременные перерывы вещания пакета программ РТРС-2 общей продолжительностью не более пяти минут. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы», — написано на сайте.

Ранее РТРС уже предупреждала о кратковременных перерывах телерадиовещания в Кургане и районах области с 17 по 23 ноября из ‑за плановых работ на станциях. Аналогичные профилактические отключения в ноябре проходили и в других регионах, включая Белоярский, Нижневартовский и Октябрьский районы ХМАО.

Продолжение после рекламы

График отключения ТВ в Шадринске

Фото: РТРС

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал