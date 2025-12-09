Королевский кот объяснился, почему не пошел с Зеленским в резиденцию Стармера

Кот Ларри назвал «кошачьей дипломатией» свой отказ следовать за политиками (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит, 10 кот Ларри не последовал за премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, назвав это «кошачьей дипломатией». Инцидент произошел во время визита украинского лидера в Лондон.

«Кошачья дипломатия», — говорится в аккаунте Ларри в соцсети X, объяснив отказ от совместного входа в здание. Его сообщение передает РИА Новости.

История знает множество примеров кошек, служащих при британском правительстве. Официальный статус и жалование для главного мышелова были учреждены еще в 1929 году, а традиция содержания котов в резиденциях восходит к XV веку.

