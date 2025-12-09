Южная Корея выступила с обвинением в адрес России и Китая
В Южной Корее подчеркнули, что нарушения воздушного пространства Республики не было
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российские и китайские военные самолеты были замечены в зоне ПВО Республики Корея. Об этом заявили в корейском Комитете начальников штабов ВС.
«По данным комитета, речь идет о девяти самолетах — семи российских и двух китайских, — они вошли в эту зону и вышли из нее. „Нарушения воздушного пространства не было“, — отметили в комитете», — пишет «ТАСС». Самолеты России и Китая вошли в зону в районе Японского моря. Кореей была поднята авиация.
Опознавательную зону в районе Сеула установили в одностороннем порядке, на проникновение в которую ранее Корея уже реагировала. Тогда во время учений в зоне оказались российские самолеты. Однако объединенном комитете начальников штабов ВС Кореи заявли, что воздушное пространство Республики нарушено не было.
