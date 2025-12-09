Южная Корея выступила с обвинением в адрес России и Китая

В Южной Корее подчеркнули, что нарушения воздушного пространства Республики не было Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские и китайские военные самолеты были замечены в зоне ПВО Республики Корея. Об этом заявили в корейском Комитете начальников штабов ВС.

«По данным комитета, речь идет о девяти самолетах — семи российских и двух китайских, — они вошли в эту зону и вышли из нее. „Нарушения воздушного пространства не было“, — отметили в комитете», — пишет «ТАСС». Самолеты России и Китая вошли в зону в районе Японского моря. Кореей была поднята авиация.