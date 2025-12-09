В Челябинской области задержатся 25-градусные морозы

Морозы в регионе задержатся до 10 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области задержатся морозы — похолодание до 25 градусов ниже нуля обещают в ночь на 10 декабря. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 10 декабря температура воздуха ночью 20-25 градусов мороза, при натекании облачности до 15 градусов ниже нуля. Днём 9-14 градусов, на севере до пяти градусов мороза», — уточнили метеорологи.

В целом синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер южный со скоростью 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. В самом Челябинске ночью около 21-23 градусов мороза, днем 9-11 ниже нуля.

