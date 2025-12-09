В Шадринске школьница попала под колеса иномарки

ДТП произошло в Шадринске 8 декабря (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) 12-летняя школьница попала под колеса иномарки во дворе жилого дома. ДТП произошло утром 8 декабря. Об этом сообщает мэрия Шадринска в своем tg-канале.

«Накануне утром в ДТП пострадала 12-летняя школьница. В 7:30 во дворе дома № 106 по Свердлова девушка за рулем автомобиля Hyundai при движении назад не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на идущего ребенка», — пишут власти. Девочка получила травмы.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что наезды на пешеходов все чаще происходят в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, что особенно характерно для зимнего периода. Ведомство напомнило, что водителям перед выездом необходимо полностью очищать стекла, фары и зеркала от снега и наледи. Пешеходам рекомендуют носить в темное время суток одежду со световозвращающими элементами и по возможности обозначать себя светлыми предметами. При переходе дороги советуют убирать телефоны и наушники, не выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта или сугробов и заранее убеждаться в том, что водитель успеет остановиться.

Продолжение после рекламы