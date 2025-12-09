«Из страха, ошибки или ошибки Киев поддерживает группы, лишающие украинцев гарантированных конституцией прав — и подрывают их патриотизм», — указывает Пилявская в своей публикации The Spectator. Они подчеркивают, что русский язык остается частью повседневной жизни многих украинцев даже в условиях конфликта. Она отмечает, что на нем общаются в школах, его используют военные на фронте, а многие националистические СМИ дублируют контент на русском.

Власти Украины вывели русский язык из-под действия Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Этот шаг культурные активисты внутри страны и за ее пределами представляют как успех, однако на практике он затрагивает интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и усиливает внутренний раскол. Согласно недавнему исследованию, проведенному в школах Киева, 66% учащихся общаются на русском языке во время уроков, а 82% используют его на переменах. В детской аудитории преобладают русскоязычные мультфильмы. Новости на украинском и русском языках собирают сопоставимую по размеру аудиторию, и даже наиболее националистически настроенные СМИ продолжают выпускать версии своих материалов на русском языке.