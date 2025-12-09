В Ивановской области рухнул самолет
09 декабря 2025 в 14:32
В самолете было семь человек (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Ивановской области рухнул самолет Ан-22. На его борту есть пассажиры, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области», — говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, на борту находились семь человек. Последний раз самолет выходил на связь в 11:00 по мск. Крушение произошло в Фурмановском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал