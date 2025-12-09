Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Ивановской области рухнул самолет

09 декабря 2025 в 14:32
В самолете было семь человек (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Ивановской области рухнул самолет Ан-22. На его борту есть пассажиры, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области», — говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, на борту находились семь человек. Последний раз самолет выходил на связь в 11:00 по мск. Крушение произошло в Фурмановском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Материал из сюжета:

