На ремесленной неделе в Перми откроется новая резиденция для любителей народных промыслов

У мастеров народных промыслов в Перми открывается своя штаб-квартира
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В центре Перми открывается новый центр притяжения мастеров и любителей народных промыслов. Промыслотека «ЯсноДело» — это резиденция и место встречи с мастерами промыслов Пермского края, локация для мастер-классов, уроков ремесла, лекторий и шоурум «Пермская диковина». Откроется она 15 декабря, когда здесь стартует ремесленная неделя, рассказала министр культуры Прикамья Алла Платонова.
«Старт проекту даст ремесленная неделя, которая продлится с 15 по 21 декабря. Здесь можно будет погостить в одном пространстве с народными мастерами. Посетить уроки ремесленников и лекторий, посвященный пермскому говору и его влиянию на нашу идентичность. Познакомиться с чайными традициями народов Пермского края и вдохновиться выставкой фотографа Юрия Чернова. В это же время откроется шоурум „Пермская диковина“ с новогодними подарками», — сообщила Платонова в Telegram.
В промыслотеке рассказали, что в последний день фестиваля участники вместе с художницей Юлией Морохиной создадут мозаику, которая украсит одну из стен нового пространства, а во дворе дома пройдет творческий перформанс «Ремонтная фуга». Вход будет бесплатным по регистрации.
Промыслотека «ЯсноДело» — это новый сайд-проект Пермского дома народного творчества «Губерния». Его гендиректор Татьяна Санникова отметила, что в регионе традиционными ремеслами занимаютмя около 160 мастеров. Сейчас в «Губернии» занимаются продвижением их продукции, используя современный дизайн, упаковку, позиционирование. В новом пространстве работа мастеров станет доступнее публике. Промыслотека поможет и взаимодействию разных поколений и непосредственной передаче опыта от человека к человеку. Откроется промыслотека «ЯсноДело» по адресу: ул. Пермская, 61.
