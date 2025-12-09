Прощание с Сергеем Дабаховым состоится 10 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Почетный гражданин Екатеринбурга Сергей Дабахов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и администрация города выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Почетного гражданина города Екатеринбурга Сергея Ивановича Дабахова», — написали в мэрии. Прощание с Дабаховым состоится 10 декабря.

Он родился 24 марта 1939 года в многодетной семье в Краснодарском крае. В 1958-м окончил Армавирский машиностроительный техникум, а в 1977-м — Свердловский институт народного хозяйства. В Свердловск Дабахов переехал в 1961 году.

Продолжение после рекламы

В 1970-м Дабахов стал начальником отдела труда и заработной платы завода кислородного машиностроения, позже стал председателем исполнительного комитета Железнодорожного района Совета народных депутатов. С 1991-го по 2011-й работал в должности гендиректора ОАО «Завод Уралтехгаз», и впоследствии ОАО «Линде Уралтехгаз».

Звание почетного гражданина Екатеринбурга Дабахов получил в 2008-м. В последние годы он трудился председателем Совета директоров ОАО «Линде Уралтехгаз».