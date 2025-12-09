Эвакуировались 512 человек: появились подробности пожара в пермской школьной столовой

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали пожар в пермской школе №134. 9 декабря в 11:54 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в образовательной организации на Льва Шатрова. До приезда пожарных из здания были эвакуированы 512 человек, в том числе 471 ребенок. Образовательное учреждение продолжает работу в штатном режиме.

«Для ликвидации пожара были направлены 41 человек личного состава и 13 единиц техники, из них от МЧС России — 28 пожарных и 8 единиц специальной техники. Первое подразделение, прибывшее на место вызова, установило, что на втором этаже, в помещении столовой, произошло короткое замыкание электросветильника с последующим горением», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.