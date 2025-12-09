Армия России освободила Остаповское в Днепропетровской области
09 декабря 2025 в 14:34
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом сообщили Минобороны России.
