Чтобы были свет, вода и отопление: в Тюмени введут режим повышенной готовности
Аварии обещают оперативно устранять
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюмени ресурсоснабжающие компании в период новогодних праздников перейдут в режим повышенной готовности. Организации подготовили резервные источники и готовы оперативно устранять аварии на сетях. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Бесперебойную работу готовы поддерживать УСТЭК, ООО „Газпром межрегионгаз Север“, ООО „Тюмень Водоканал“, СУЭНКО и „Россети Тюмень“. Все организации обеспечили резервные источники топлива и электроэнергии. На время праздников будет установлен режим повышенной готовности», — рассказали в администрации.
Восстановительные бригады будут оперативно устранять аварии. Также в городе позаботятся о пожарной безопасности: в школах пройдут инструктажи с педагогами и детьми, а специалисты проверят точки продажи пиротехники и места, где будут проводиться массовые мероприятия.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 8 декабря 48 жилых домов остались без отопления. Причиной стали две аварии на сетях.
