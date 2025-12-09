Логотип РИА URA.RU
Чтобы были свет, вода и отопление: в Тюмени введут режим повышенной готовности

09 декабря 2025 в 14:53
Аварии обещают оперативно устранять

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени ресурсоснабжающие компании в период новогодних праздников перейдут в режим повышенной готовности. Организации подготовили резервные источники и готовы оперативно устранять аварии на сетях. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Бесперебойную работу готовы поддерживать УСТЭК, ООО „Газпром межрегионгаз Север“, ООО „Тюмень Водоканал“, СУЭНКО и „Россети Тюмень“. Все организации обеспечили резервные источники топлива и электроэнергии. На время праздников будет установлен режим повышенной готовности», — рассказали в администрации.

Восстановительные бригады будут оперативно устранять аварии. Также в городе позаботятся о пожарной безопасности: в школах пройдут инструктажи с педагогами и детьми, а специалисты проверят точки продажи пиротехники и места, где будут проводиться массовые мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 8 декабря 48 жилых домов остались без отопления. Причиной стали две аварии на сетях.

