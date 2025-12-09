Чтобы были свет, вода и отопление: в Тюмени введут режим повышенной готовности

Аварии обещают оперативно устранять Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени ресурсоснабжающие компании в период новогодних праздников перейдут в режим повышенной готовности. Организации подготовили резервные источники и готовы оперативно устранять аварии на сетях. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Бесперебойную работу готовы поддерживать УСТЭК, ООО „Газпром межрегионгаз Север“, ООО „Тюмень Водоканал“, СУЭНКО и „Россети Тюмень“. Все организации обеспечили резервные источники топлива и электроэнергии. На время праздников будет установлен режим повышенной готовности», — рассказали в администрации.

Восстановительные бригады будут оперативно устранять аварии. Также в городе позаботятся о пожарной безопасности: в школах пройдут инструктажи с педагогами и детьми, а специалисты проверят точки продажи пиротехники и места, где будут проводиться массовые мероприятия.

