В Екатеринбурге придумали, как заманить китайских туристов

Новый туристический сайт Екатеринбурга, который презентовали на форуме «Города России» и который только начал свою работу, в 2026 году переведут на английский и китайский языки. Это должно сделать посещение Урала максимально комфортным для иностранных туристов, объяснила URA.RU Екатерина Форукшина, директор департамента общественных связей городской администрации.

«Между Россией и Китаем снят визовый режим, и мы понимаем, что и наши партнеры крупных экономических выставок, и обычные китайские туристы к нам поедут. Мы ждем китайского туриста, и чтобы ему было удобно и понятно, наш сайт будет переведен на китайский, а также английский», — объяснила Форукшина.