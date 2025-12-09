В Екатеринбурге придумали, как заманить китайских туристов
Для китайских гостей сайт будет работать на родном языке
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Новый туристический сайт Екатеринбурга, который презентовали на форуме «Города России» и который только начал свою работу, в 2026 году переведут на английский и китайский языки. Это должно сделать посещение Урала максимально комфортным для иностранных туристов, объяснила URA.RU Екатерина Форукшина, директор департамента общественных связей городской администрации.
«Между Россией и Китаем снят визовый режим, и мы понимаем, что и наши партнеры крупных экономических выставок, и обычные китайские туристы к нам поедут. Мы ждем китайского туриста, и чтобы ему было удобно и понятно, наш сайт будет переведен на китайский, а также английский», — объяснила Форукшина.
На сайте visitekat.ru представлены все популярные городские экскурсионные маршруты, есть аудиогиды, с которыми можно комфортно и без проблем путешествовать по городу. По замыслу создателей, ресурс пригодится не только приезжим туристам, но и местным жителям: на страницах представлены афиша, рестораны, объекты показа, график работы музеев, выставок, театров и прочих интересных мест. Кроме того, на сайте работает информационный центр, операторы которого готовы ответить на любой вопрос.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!