Песков объяснил, почему накопилось уже полмиллиона вопросов на прямую линию с Путиным

песков заявил, что подготовка к прямой линии идет очень активно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему к утру 9 декабря на предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным уже поступило около 500 тысяч вопросов от граждан. По его словам, такой объем обращений связан как с повышенным интересом россиян к ситуации в стране, так и с расширением технических возможностей для связи с президентом.

«Подготовка к прямой линии идет очень активно, я бы сказал, беспрецедентно большое количество вопросов [поступает]. В первую очередь, это связано с нашими людьми, которые живо интересуются происходящим. Это живой интерес наших людей к своему президенту», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.

Он уточнил, что в этом году для отправки обращений президенту используются дополнительные каналы связи. Это привело к заметному росту числа вопросов от молодежи и даже детей — многие из них направляют видеосообщения, в том числе из разных регионов страны. По словам Дмитрия Пескова, организаторы мероприятия фиксируют значительную долю именно мультимедийных обращений, которые уже начали отбирать для возможного включения в эфир.

Продолжение после рекламы

Над поступающими вопросами работают специальные редакторские группы. Им помогает нейросеть GigaChat, что позволяет обрабатывать весь поток обращений без ограничений по объему уже второй год подряд. Параллельно, подчеркнул Песков, к подготовке подключены федеральные ведомства. Ряд министерств, прежде всего Минздрав, еще до начала сбора вопросов попросили организаторов немедленно направлять им срочные обращения граждан. Эти сообщения, отметил представитель Кремля, рассматриваются в оперативном порядке еще до проведения самой прямой линии.