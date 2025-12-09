Песков объяснил, почему накопилось уже полмиллиона вопросов на прямую линию с Путиным
песков заявил, что подготовка к прямой линии идет очень активно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему к утру 9 декабря на предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным уже поступило около 500 тысяч вопросов от граждан. По его словам, такой объем обращений связан как с повышенным интересом россиян к ситуации в стране, так и с расширением технических возможностей для связи с президентом.
«Подготовка к прямой линии идет очень активно, я бы сказал, беспрецедентно большое количество вопросов [поступает]. В первую очередь, это связано с нашими людьми, которые живо интересуются происходящим. Это живой интерес наших людей к своему президенту», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.
Он уточнил, что в этом году для отправки обращений президенту используются дополнительные каналы связи. Это привело к заметному росту числа вопросов от молодежи и даже детей — многие из них направляют видеосообщения, в том числе из разных регионов страны. По словам Дмитрия Пескова, организаторы мероприятия фиксируют значительную долю именно мультимедийных обращений, которые уже начали отбирать для возможного включения в эфир.
Над поступающими вопросами работают специальные редакторские группы. Им помогает нейросеть GigaChat, что позволяет обрабатывать весь поток обращений без ограничений по объему уже второй год подряд. Параллельно, подчеркнул Песков, к подготовке подключены федеральные ведомства. Ряд министерств, прежде всего Минздрав, еще до начала сбора вопросов попросили организаторов немедленно направлять им срочные обращения граждан. Эти сообщения, отметил представитель Кремля, рассматриваются в оперативном порядке еще до проведения самой прямой линии.
Телепрограмма «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к показу 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов для эфира начался в четверг, 4 декабря, в 15:00 (по мск) и будет продолжаться до окончания программы. Пользователи мессенджера MAX могут задать вопрос Владимиру Путину через специального чат-бота «Итоги года». Направлять сообщения в текстовом формате или в виде видеозаписи могут граждане РФ любого возраста и из любого региона страны.
