В Кремле ответили на страх по использованию ИИ на прямой линии Путина
Дмитрий Песков объяснил, что ИИ является лишь помощником под контролем экспертов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
ИИ не обладает сознанием и является лишь инструментом-помощником, а окончательные решения и контроль всегда остаются за группами специалистов, которые проверяют все результаты работы алгоритмов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Интеллект никогда не станет сознанием. А сознанием обладают группы специалистов. Все проверяется», — заявил Песков, отвечая на вопросы о возможных рисках.
Пресс-секретарь добавил, что самая важная и острая информация, выявленная системами ИИ, впоследствии проходит обязательную дополнительную проверку. Таким образом, по его словам, риски, связанные с использованием новых технологий, минимизируются.
