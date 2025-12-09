Миронов предложил повысить МРОТ в России

МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля Фото: Илья Московец © URA.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно повысить до 60 тысяч рублей и жестко привязать его минимальному потребительскому бюджету. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«МРОТ в РФ нужно привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей», — сказал Миронов ТАСС. Он подчеркнул, что инициативу поддерживают профсоюзы и ряд экспертов.

Миронов сослался на обсуждение вопроса минимальной зарплаты на заседании Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), которое прошло накануне в Москве. По его словам, на заседании было принято постановление с рекомендацией использовать для расчета МРОТ показатель «минимального потребительского бюджета». В рамках обсуждения Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) оценила необходимую сумму минимальной зарплаты в 59 625 рублей.

Миронов напомнил, что его партия выступает за пересмотр методики расчета МРОТ уже несколько лет. По его словам, еще в 2019 году «Справедливая Россия» совместно с учеными Российской академии наук провела расчеты минимальной заработной платы на основе потребительской корзины.