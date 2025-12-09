Миронов предложил повысить МРОТ в России
МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля
Фото: Илья Московец © URA.RU
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно повысить до 60 тысяч рублей и жестко привязать его минимальному потребительскому бюджету. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«МРОТ в РФ нужно привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей», — сказал Миронов ТАСС. Он подчеркнул, что инициативу поддерживают профсоюзы и ряд экспертов.
Миронов сослался на обсуждение вопроса минимальной зарплаты на заседании Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), которое прошло накануне в Москве. По его словам, на заседании было принято постановление с рекомендацией использовать для расчета МРОТ показатель «минимального потребительского бюджета». В рамках обсуждения Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) оценила необходимую сумму минимальной зарплаты в 59 625 рублей.
Миронов напомнил, что его партия выступает за пересмотр методики расчета МРОТ уже несколько лет. По его словам, еще в 2019 году «Справедливая Россия» совместно с учеными Российской академии наук провела расчеты минимальной заработной платы на основе потребительской корзины.
Президент России Владимир Путин утвердил повышение МРОТ на 2026 год. Согласно подписанному федеральному закону о бюджете на 2026–2028 годы, МРОТ в следующем году составит 27 093 рубля. Таким образом, минимальная заработная плата вырастет по сравнению с действующим в 2025 году уровнем в 22 440 рублей.
