Депутат гордумы Кургана Романович передала станцию РЭБ Герою России Сайфуллину
Романович поздравила участников СВО и всех защитников страны с Днем Героев Отечества
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутат от «Единой России» в курганской гордуме Анастасия Романович 9 декабря поздравила участников СВО и всех защитников страны с Днем Героев Отечества. В рамках рабочего визита в Тюмень политик встретилась с однопартийцами, а также передала станцию радиоэлектронной борьбы Герою России Рустаму Сайфуллину для бойцов на передовой. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении депутата.
«В ходе рабочей поездки в Тюмень Романович встретилась с коллегами по партии, с Героем России Рустамом Сайфуллиным. Она передала ему станцию радиоэлектронной борьбы, которая пригодится бойцам для выполнения задач в зоне СВО», — рассказал собеседник.
Сайфуллин поблагодарил Романович и пообещал передать станцию РЭБ 40-й инженерно-саперный полк 41-й общевойсковой армии, которым он командовал на фронте. Помимо передачи спецоборудования депутат также отдельно поздравила Героя РФ с Днем Героя Отечества. Депутата гордумы в ходе встречи растрогали до слез слова Сайфуллина о том что «для воинов на передовой главное — чувствовать, что за их спинами не только родные и близкие, а вся страна, мощная и самая большая в мире».
Ранее URA.RU сообщало, что Герой РФ Гудков поблагодарил депутата гордумы Кургана Романович за помощь на СВО. Политика наградили благодарственным письмом. С начала спецоперации Анастасия Романович вместе с братом Романом, депутатом Курганской областной думы, оказывают помощь различным подразделениям, а также семьям бойцов СВО. Облдеп был отмечен за это председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!