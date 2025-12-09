Депутат гордумы Кургана Романович передала станцию РЭБ Герою России Сайфуллину

Романович поздравила участников СВО и всех защитников страны с Днем Героев Отечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат от «Единой России» в курганской гордуме Анастасия Романович 9 декабря поздравила участников СВО и всех защитников страны с Днем Героев Отечества. В рамках рабочего визита в Тюмень политик встретилась с однопартийцами, а также передала станцию радиоэлектронной борьбы Герою России Рустаму Сайфуллину для бойцов на передовой. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении депутата.

«В ходе рабочей поездки в Тюмень Романович встретилась с коллегами по партии, с Героем России Рустамом Сайфуллиным. Она передала ему станцию радиоэлектронной борьбы, которая пригодится бойцам для выполнения задач в зоне СВО», — рассказал собеседник.

Сайфуллин поблагодарил Романович и пообещал передать станцию РЭБ 40-й инженерно-саперный полк 41-й общевойсковой армии, которым он командовал на фронте. Помимо передачи спецоборудования депутат также отдельно поздравила Героя РФ с Днем Героя Отечества. Депутата гордумы в ходе встречи растрогали до слез слова Сайфуллина о том что «для воинов на передовой главное — чувствовать, что за их спинами не только родные и близкие, а вся страна, мощная и самая большая в мире».

