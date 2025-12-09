ВС РФ за сутки сбили 280 беспилотников
09 декабря 2025 в 14:40
За прошедшие сутки российские системы ПВО перехватили и уничтожили 280 украинских БПЛА. Об этом сообщили Минобороны.
