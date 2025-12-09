Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Стали известны подробности о крушении самолета в Ивановской области

Самолет Ан-22 в Ивановской области рухнул вблизи Уводьского водохранилища
09 декабря 2025 в 14:47
Самолет последний раз выходил на связь в 11:00 по мск (архивное фото)

Самолет последний раз выходил на связь в 11:00 по мск (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фрагменты самолета, который рухнул в Ивановской области нашли в воде Уводьского водохранилища. Об этом сообщили оперативные службы.

«Крушение Ан-22 в Ивановской области произошло в районе Уводьского водохранилища», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативников. Отмечается, что обломки самолеты были найдены в воде.

О крушении самолета стало известно днем 9 декабря. Последний раз борт выходил на связь в 11:00 по мск, внутри находилось семь человек.

Материал из сюжета:

Самолет Ан-22 "Антей" рухнул в Ивановской области

