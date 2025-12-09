Стали известны подробности о крушении самолета в Ивановской области
Самолет последний раз выходил на связь в 11:00 по мск (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Фрагменты самолета, который рухнул в Ивановской области нашли в воде Уводьского водохранилища. Об этом сообщили оперативные службы.
«Крушение Ан-22 в Ивановской области произошло в районе Уводьского водохранилища», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативников. Отмечается, что обломки самолеты были найдены в воде.
О крушении самолета стало известно днем 9 декабря. Последний раз борт выходил на связь в 11:00 по мск, внутри находилось семь человек.
