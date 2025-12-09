Петр Ян вошел в список лучших бойцов UFC
7 декабря Петр Ян победил Мераба Двалишвили
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российский боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в рейтинг сильнейших бойцов планеты вне зависимости от весовой категория. Рейтинг опубликовал промоушен UFC.
Ян теперь занимает шестую строчку. На первой расположился — Ислам Махачев, второй — Илия Топурия, третьей — Хамзат Чимаев, далее идут Алекс Перейра и Александр Волкановски.
Петр Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе после боя с Мерабом Двалишвили. Решение о чемпионстве россиянина судьи приняли единогласно. URA.RU уже рассказывало, что перед выходом в октагон в раздевалке Яна висел российский триколор, а сам боец проходил обязательные проверки экипировки. Ожидается, что следующий бой представитель клуба «Архангел Михаил» проведет ближе к лету 2026 года.
