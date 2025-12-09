В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей»: что известно к этому часу

В Ивановской области упал самолет Ан-22 «Антей» (архивное фото) Фото: Mil.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

В Ивановской области упал военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей». На борту находились семь членов экипажа. По некоторым данным, фрагменты самолета обнаружены на водохранилище. Известно, что самолеты Ан-22 были разработаны еще в СССР для грузовых перевозок на дальние расстояния, среди грузов: техника и личный состав. Что известно о крушении самолета, пострадавших и об истории модели Ан-22 — в материале URA.RU.

Ан-22 упал в Ивановской области

Фрагменты Ан-22 найдены на воде

В Фурмановском районе Ивановской области упал самолет Ан-22 «Антей». Об этом сообщили в региональном МЧС для URA.RU. По данным ТАСС, «Антей» упал в районе Уводьского водохранилища, фрагменты летательного аппарата найдены на воде. Отмечается, что последний раз самолет выходил на связь примерно в 11:00 утра по московскому времени.

Пострадали ли люди

На борту находились семь человек. Самолет упал в безлюдном районе. Для установления судьбы экипажа на место происшествия вылетела поисково-спасательная бригада. О пострадавших не сообщается.

В данный момент на месте работают экстренные службы. Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия на место крушения направлена комиссия ВКС России.

Информация о самолетах модели Ан-22

Самолеты модели Ан-22 «Антей» использовались со времен СССР. Это был первый в Союзе широкофюзеляжный транспортный самолет с турбовинтовыми двигателями и крупнейший турбовинтовой самолет в мире.

Его разработка велась в 1960-е годы в опытно-конструкторском бюро №473 (позднее ОКБ Антонова, ныне государственное предприятие «Антонов», Киев, Украина) под руководством главного конструктора Алексея Белолипецкого. Машина создавалась для перевозки на большие расстояния тяжелой и крупногабаритной техники, личного состава, выполнения десантных операций, а также эвакуации раненых.

Первый полет Ан-22 состоялся 27 февраля 1965 года: самолет перелетел со служебного аэродрома авиазавода №473 в киевском Святошине на военный аэродром Узин в Киевской области. Эксплуатация в строевых частях началась в январе 1969 года. Наименование «Антей» самолет получил в честь персонажа древнегреческой мифологии — великана Антея.

Серийное производство

Самолет Ан-22 внутри

Серийный выпуск Ан-22 осуществлялся в 1965–1975 годах на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В. П. Чкалова (ТАПОиЧ) в Узбекской ССР (ныне Ташкентский механический завод, Узбекистан). Всего было изготовлено 69 самолетов, включая два планера, предназначенных для статических и прочностных испытаний.

В различные периоды Ан-22 эксплуатировался Военно-воздушными силами СССР, а впоследствии России и Украины, а также болгарскими коммерческими грузовыми авиакомпаниями Air Sofia Cargo и Sigi Air Cargo.

Конструкция и летно-технические характеристики

Ан-22 выполнен по схеме высокоплана, оснащен двухкилевым вертикальным оперением и хвостовым грузовым люком. На крыле размещены четыре турбовинтовых двигателя НК-12МА производства Куйбышевского моторного завода (в настоящее время — самарское ПАО «Кузнецов», входящее в госкорпорацию «Ростех»). Каждый двигатель приводит во вращение сдвоенный воздушный винт.

Основные параметры самолета:

длина — 57,3 м;

высота — 12,5 м;

размах крыла — 64,4 м;

нормальная взлетная масса — 205 т, максимальная — 225 т;

максимальная коммерческая нагрузка — 60 т;

пассажировместимость — до 290 человек либо до 150 десантников-парашютистов с полным снаряжением;

практическая дальность — 5 225 км;

крейсерская скорость — около 560 км/ч;

численность экипажа — от 5 до 7 человек, в зависимости от модификации.

Модификации

Кабина пилота в самолете Ан-22

На базе Ан-22 были реализованы две серийные модификации. Вариант Ан-22А получил доработанную силовую установку с воздушными стартерами. Модификация Ан-22П3 («перевозчик») предназначалась для транспортировки на внешней подвеске крупногабаритных элементов самолетов Ан-124 и Ан-225.

Ряд других вариантов оставался на стадии проектов и в серию не пошел, в том числе амфибийный вариант, поисково-спасательный самолет, а также воздушный танкер-заправщик.